Stress, läbipõlemine ja vähk. 29-aastane naine seisis silmitsi kaugele arenenud vähiga

Ravi ajal soovitas arst Kristil seksida. „See on rangelt soovituslik, aga on ka teisi lahendusi.“ Ka pärast ravi on vaja naisterahva alumise korruse avasid laiendada ja selleks on olemas ka meditsiinilised vidinad, mida nimetatakse dialaatoriteks. Maakeeli on see dildo, millega tuleb emakakaela laiendada. Nimelt tekib kiiritusest armkude, mis tõmbab kõik kokku ja keskkond tiheneb. „Poof ja oledki jälle süütu põhimõtteliselt,“ naerab Kristi.