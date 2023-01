Henri Kõiv: Isamaa reformid pereseaduste osas meenutavad juba Viktor Orbáni valitsuse rahvastikupoliitikat

Põhjendusi on oodanud juba nädalaid ka paljud eelnõust nörritatud noored pered ja üksikvanemad, kuid seadusemuudatuse arhitektid Isamaa erakonnast on pannud kriitikale vastates peale igihalja plaadi rahvuskehandi päästmisest. Lõppenud nädalal said nad rinna kummi lüüa, sest Isamaa tõestas end taas suurte reformide läbisurujana.

Lasterikaste perede toetamine on võrreldav tasuta kõrghariduse ja kohustusliku II pensionisamba kaotamise otsustega. Need olid olemasolevate süsteemide arhitektuuri fundamentaalselt muutnud seadused, mis suruti läbi eksperte ja huvigruppe arvestamata ning mille tulemusena tekkinud kobarkäkke on pidanud lahendama juba hilisemad valitsused.

Paraku, nagu on olnud siit-sealt kosta, ettepanekuid uuteks reformideks isamaalastel jagub. Järgmisena tahetakse kompenseerida neljalapselistele peredele eluasemelaen 75 000 euro ulatuses ja tagatipuks viia maksusüsteem isikupõhisest perepõhiseks.

Kõik see meenutab liigagi palju Viktor Orbáni valitsuse rahvastikupoliitikat, mille vundamendiks on maksusoodustused (näiteks noorelt emaks saanud naised on vabastatud elu lõpuni üksikisiku tulumaksu tasumisest), intressivabad laenud, mis kolmanda lapse sündides üldse korstnasse kirjutatakse, lisaks toetused eluaseme ja auto soetamiseks. Ungaris on katsetatud eri poliitikameetmetega juba üle kümne aasta ja praeguseks kulutab riik üle 5% oma SKTst perepoliitika elluviimiseks. See on Euroopas konkurentsitult kõige kõrgem näitaja. Ka Orbán juhindub väidetavalt murest ungari rahvuse, keele ja kultuuri kestmise pärast. Helde perepoliitika mündi teisel poolel on piiritarad ja võõraviha, sest ainuke viis kestlikkuse tagamiseks on Orbáni režiimi jaoks etniliste ungarlaste juurdekasv.