SÕJARAPORT | Igor Taro: Ukrainale tooks Melitopolis edu Harkivi ja Hersoni vabastamisele sarnane operatsioon

1) Luhanski operatiivsuunal on olukord suuresti muutusteta. Kuigi sealse sõjaadministratsiooni juht Gaidai kõneleb pidevast liikumisest Kreminna suunal, pole päris selge, kus see liikumine toimub. Ilmselt avaldab ukrainlaste kohalolu seal okupantidele survet, kuid viimastel päevadel rindejoone nihkumist DeepState'i situatsioonikaart ei fikseeri. Möödunud päeva kohta on eraldi juttu, et Vene okupandid tegid suurema ürituse Luhanski oblastis Bilohorivka suunal, kuid see ei osutunud edukaks.