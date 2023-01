Kohtud saadavad üha rohkem inimesi psühhiaatrilisele ravile

Psüühikahäiretega inimeste ravivõimaluste kahanemine ja sotsiaalhoolekande korratus on toonud endaga kaasa olukorra, kus ei jää muud üle, kui saata inimene kohtuotsusega psühhiaatriakliinikusse ravile. See on vähemalt üks kindel koht, kus saab ägeda haigusega inimesi vajaduse korral paigutada kinnistesse oludesse ja piirata nende võimalusi ennast või teisi ohtu seada.