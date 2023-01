Ukraina luurepolkovnik: kui lääne arstid Putinit elus ei hoiaks, siis oleks sõda juba läbi

Skibitskõi sõnul seisavad ees rasked ja otsustavad lahingud Donetski ja Luhanski oblasti eest. Tema sõnul pole tõenäoline venelaste uus pealetung Kiievile läbi Valgevene ega ka aktiivne sõjategevus Lõuna-Ukrainas, kus venelased muretsevad pigem Krimmi poolsaare kaitsmise pärast. „Kui kevad ja suve algus on seljataga, siis võime ehk hakata rääkima sõja lõpust,“ ütles Skibitskõi LP-le. Telefoniintervjuud, mida Skibitskõi andis Kiievis Rõbalskõi poolsaarel Ukraina luurekeskuses, segas alatasa metalne krigin, sest Vene luure on sõja algusest üritanud Ukraina tähtsamate valitsusasutuste sidet segada. Polkovnik Skibitskõi sõnul on GUR-i töötajad sellega juba harjunud.