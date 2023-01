NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: loomad Venemaa vastu

„Esimesena palume siia inseneriväeosad!“ hõigatakse.

Lagendikule marsib rühm kopraid, suured kollased hambad ähvardavalt teravaks ihutud.

„Kopraid autasustatakse Volõõnia oblastis mehise üleujutuse tekitamise eest!“ teatab ülemjuhataja. „Maastik on muudetud Vene vägedele täiesti läbimatuks. Elagu Ukraina!“

„Elagu!“ hüüavad koprad. Ülemjuhataja ajab end tagakäppadele ja annab ordenid üle. Koprad tänavad.

„See on alles algus,“ lubavad nad. „Eesmärk on uputada kogu Venemaa. Volga, Neeva ja Moskva jõed on juba meie poisse täis ning puude langetamine ja tammide rajamine on alanud.“

„Tubli! Jätkake samas vaimus!“ kiidab ülemjuhataja. „Nüüd palume siia õhuvägede majori, kelle täpsed õhulöögid on valmistanud vaenlasele palju kannatusi.“

Lagendikule keksib vares.

„Major, kandke oma saavutustest ette!“ annab ülemjuhataja käsu.

„Just nii!“ vastab vares. „Olen sõja jooksul pasandanud pähe 8000 Vene sõdurile, kusjuures üle pooltel puhkudel tabasin neid otse silma!“

Kokkutulnud metsarahvas ulub, möirgab ja klähvib heakskiitvalt. „See on väga hea!“ noogutab ülemjuhataja. „Täpset silma!“ soovib ta varesele aumärki üle andes.

Järgmisena on autasustamisele kutsutud miljonilised putukate armeed. Aga kuna parajasti on talv, viibivad need väeosad kasarmus või väljaõppelaagris, et koguda jõudu kevadel algavaks halastamatuks pealetungiks. Ülemjuhataja loeb ette käskkirja, millega tänatakse sääski, parme ja puuke möödunud suvel sooritatud kangelastegude eest.

„Väljendan sügavat tänu kõikidele putukatele, kes imesid suvel ennastsalgavalt Vene okupantide verd!“ teatab ta. „Erilist kiitus pälvivad aga need puugid, kes peale vere imemise levitasid ka laialdaselt borrelioosi ja entsefaliiti. Olen kindel, et 2023. aasta suvi kujuneb veelgi edukamaks! Putukate armeed on juba mõne kuu pärast valmis uuesti lahingusse sööstma!“