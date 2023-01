SÕJARAPORT | Igor Taro: Saksamaal pole enam häid argumente, et ukrainlastele tehnika andmise protsessi pidurdada

Vene okupantide põhihuvi on jätkuvalt seotud Bahmuti operatiivsuunaga – osalt soovist täita käsk Donetski oblasti okupeerimiseks ja osalt ilmselt ka võimetusest mujal tegusid teha. Siiski on väikseid pinnakompimisi toimunud nüüd ka lõunarindel, kuhu on viimasel ajal koondatud lisajõude.

Isikukoosseisu osas on okupantidel väga suured kaotused, mis jätab mulje, et inimene on venelaste jaoks kulumaterjal. Tehnikat hoitakse rohkem, kuigi ka seda on eelneva ööpäeva jooksul kasutatud mõnevõrra aktiivsemalt.