Hendrik Välja: miks tahab riik asendada Eesti puitu Vene gaasi või Hiina plastikuga?

Ukraina sõjast tingitud kriisis on erinevad valitsused näidanud väga erinevaid käitumismustreid. Kui meie naaberriigid annavad ettevõtjatele näiteks energiatoetusi, siis Eestis käib valimiste tuules kibe töö selle nimel, et maapiirkondades töökohti loov tööstus veel kiiremini globaalsest konkurentsis välja kukuks. See on sektor, mis moodustab 12,6% Eesti tööhõivest ja mis tõi 2021. aastal riigieelarvesse 787 miljoni euro väärtuses maksutulu.