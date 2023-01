Ja siis see maksude maksmise asi. Kas tõesti ei teeni inimesed oma ausa tööga klientidelt ja kodanikelt välja piisavalt, et katta ära oma palgakulud? Kui nii, siis sotsiaalmaksu maksab oma tööviljast siiski töötaja, nagu maksab ta tulumaksu ja lõpuks ka käibemaksu. Nigulist võib jääda mulje, et ainult ettevõtjal on naba, mida imetleda. Aafrika kõrbes ei ole makse, teenigu siis seal. Miks tuleb ta muidusööjate keskele kaeblema?