JUHTKIRI | Mõelge, millisele „ravile“ raha kulutate

„Imelisi“ teraapiaid, ravisid ja preparaate, mis müügijutu järgi elukvaliteeti kiiresti parandavad, on palju, uusi ja vanu. Tõenduspõhisus jätab neil küll soovida või puudub üldse, aga seda viga on paraku lihtne korvata mõnusa müügijutuga. Milline inimene siis ei tahaks oma terviseprobleemile kiiret lahendust või lihtsalt säravam, saledam või energilisem olla?Pealegi on päris arsti juurde pääseda tihtipeale keeruline (või on mingi varasem pettumus tekitanud ametliku meditsiini vastu umbusu). Ja elustiilimuutust, mis paljude tervisehädade puhul vajalik oleks, on ju ette võtta raskem kui raha eest mingi „ravikuur“ osta ja loota, et see tervist imeväel parandab.