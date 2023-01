Betina Beškina: nagu välk selgest taevast? Kuidas läheb laste tasuta sõidu taastamiseks aastaid?

Eestis on ühistranspordiseadusega pandud bussivedajatele kohustuseks eelkooliealiste laste ja puudega inimeste tasuta vedamine ning seda kulu vedajale ei hüvitata. Euroopa kohus otsustas mullu septembris, et 20 aastat Eestis kehtinud seadus, mis kohustab bussiettevõtteid tasuta ja riigi hüvitiseta vedama puudega inimesi ning koolieelikuid, on õigusvastane ja tuleb tühistada. Sel pika habemega teemal on riik ja vedajad vaidlust pidanud enam kui kümme aastat ning 2020. aastast on vaidlus jätkunud kohtute tasandil.