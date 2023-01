FAKTIKONTROLL | Elvis Presley tütre surma seostatakse alusetult koroonavaktsiiniga

Välismaistest faktikontrollidest tuleb välja, et täpselt sama tekst, samade linkide ja videos olevate piltidega, levib ka inglisekeelseid postitusi pidi ehk suure tõenäosusega just sai eestikeelne postitus alguse just sealt.

Postitust on paari päevaga jaganud veel vaid kolm inimest.

Mida väidetakse?

Postituses on kirjas Lisa Marie eluloo ülevaade ning kirjutatakse, kuidas ta täpselt suri. Sellega seoses on välja toodud, et vähem kui aasta tagasi olevat Presley propageerinud koroonaviiruse vastast vaktsiini ja kuulutanud ka ennast vaktsineerituks.

Väite tõestuseks on postituses video ning sellesse lisatud kuvatõmmis kasutaja Lisa Marie postitusest, kus on kirjas informatsiooni vaktsineerimise ja selle kasulikkuse kohta. Postitus on pärit 2022. aasta märtsist.

„Vaktsiinid hoiavad ära raske haiguse, haiglaravi ja surma COVID-19 tõttu. COVID-19 vaktsiinid on tasuta, isegi kui teil ei ole tervisekindlustust või te ei ole USA kodanik,“ seisab Lisa Marie postituses.

Tegemist ei ole aga sama Lisa Mariega, kes meie seast lahkus.

Kuidas on tegelikult?

See Lisa Marie, kes postituse tegi, on blogija, kellel on lihtsalt Elvis Presley tütrega sarnane nimi. Ehk valeinfo esilagne postitaja võttis Lisa Marie Presley sama nimega kasutaja ning jagas tema postitust Presley enda postitusena edasi.

Lisa Marie Presley pole Facebooki ühtegi COVID-19 teemalist postitust teinud.

Mis Presleyga juhtus? 12. jaanuaril 2023 teatasid uudistesaidid, et Lisa Marie Presley, kuulsa Ameerika muusiku Elvis Presley ainus laps, suri. Uudisteagentuuri AP teatel on Presley surma põhjuse kohta praegu teada vaid see, et ta oli kannatanud „täieliku südameseiskumise“ all.

Teade tuli vaid mõni tund pärast seda, kui Priscilla Presley oli kinnitanud, et Lisa Marie Presley viidi neljapäeval kiiresti haiglasse.

Los Angelese maakonna parameedikud saadeti maakonna päästeteenistuse pressiesindaja Craig Little'i sõnul Calabasase koju kell 10.37 pärast teadet naisest, kelle süda täielikult seiskus.