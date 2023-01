FOTOD | Suur avatseremoonia kruiisiterminalis: Tallinnast sai ametlikult Euroopa roheline pealinn

„Rohelise pealinna tiitel on tunnustuseks meile kõigile, eeskätt meie esivanematele, kes on loodusega ühes rütmis elamise ja kaine talupojamõistuse kodeerinud meie geenidesse ning meid ümbritsevasse kultuuriruumi. Täna innustab see tiitel kujundama inimkeskset, aga samas uuendusmeelset Tallinna,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Euroopa rohelise pealinna tiitlit üle andes tunnustas Euroopa keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius Tallinna arengut. „Rohepealinna tiitel on saabunud koju, sest just siin 2006. aastal see idee alguse sai. Mul on väga hea meel näha, et Tallinn pöörab rohepealinna programmis erilist tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele ja vastupanuvõimele. Inspireerivaid ideid ja lahendusi jagub siit kindlasti ka teistele linnadele,“ ütles Sinkevičius.