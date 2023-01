Eestis on kirjanikke rohkem kui kunagi varem. Kas ka lugejad leiavad ilmunud raamatud üles?

Iga kord suuremasse (kuigi alles vist suuremad ongi, väikesed on kõik juba kinni pandud) raamatupoodi sattudes üllatab mind iga kord sama vaatepilt. Mitte see, et raamatupoed on muutunud meelelahutuskeskusteks, kus peale raamatute saab kingitusi osta ja süüa – sellega oleme harjunud. Mind valdab hämmastus, kui näen end ümbritsemas viit-kuut stendi vast ilmunud raamatutega, igal neist ligi paarkümmend üllitist. Kes neid kirjutab? Kes neid välja annab? Ja lõpuks kõige tähtsam küsimus – kes neid loeb?