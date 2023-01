KAART | Venemaa uut suurpealetungi oodatakse hiljemalt kevadel. Oma plaane hauvad ka ukrainlased

Viimastel nädalatel on Vene-Ukraina sõja vaatlejad rääkinud põhiliselt tankidest. Peamiseid põhjuseid, miks on Ukraina relvastamise küsimus praegu nii teravalt lääneliitlaste päevakorda kerkinud, on kartus tänavu kevadtalvel või suvel ees ootavast Vene uuest suurpealetungist. Vene armee väitel alustati lõunarindel uut rünnakut juba eelmise nädala lõpus, ehkki seniste märkide järgi oli tegu pigem propagandaga.