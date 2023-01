INTERVJUU | Mart Taniel: mulle pole Nõukogude režiim nii palju haiget teinud, et kaotaksin usu inimesse

Operaator Mart Taniel (46) on n-o lindile võtnud Eesti tähtsaimad linateosed. Rainer Sarneti ja Veiko Õunpuu peaaegu et ihuoperaator on töötanud ka välismaal, viimati valmisid pikalt põlu all olnud „Kapten Volkonogovi põgenemine“ ja USA õudusfilm, Eesti metsades filmitud „Azrael“. Neist esimene on nüüd Venemaal keelatud ja võimud sekkusid lausa tööprotsessi.