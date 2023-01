JUHTKIRI | Poliitikud, andke nüüd kampaaniale särtsu

Üks põhjus, miks valimised veel kõikjalt silma ei karga, on muutus välireklaamikampaania reeglites: varem tuli plakatid 40 päeva enne valimisi maha võtta, nüüd võivad need üleval olla valimisteni. See on nihutanud reklaamikampaania valimistele lähemale ja halba ei tee seegi, kui ka debatid ja agitatsioon on kontsentreeritult lühemal ajavahemikul vahetult enne valimisi. Nõnda on kampaania odavam, kandidaatidel jääb rohkem aega põhitööd ja ettevalmistusi teha ning loodetavasti kujunevad valimisväitlused tänu sellele sisukamateks.