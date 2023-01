TULIPUNKT: EUROOPA | Metsad on tule all. Surve rohkem puudega kütta ajab asja veel hullemaks

Milliseid muresid tekitavad kliimamuutused metsamajandusele?

Kõige paremini on muutused näha sademete, põua ja kuumuse puhul. Need tähendavad puudele stressi ja nõrgestavad neid, mistõttu kahjurid saavad neist kergemini jagu. Näiteks Euroopa kuuse-kooreürask on viimastel aastatel kahjustanud paljusid Saksamaa metsi. Selle tõttu on metsad juurtelt varisemas. Seni on probleeme olnud eeskätt okasmetsadega, mis on istutatud monokultuurina ja on eriti mägedes väga ebastabiilsed. Nüüd näeme metsade nõrgenemist sealgi, kus me seda ei oodanud. Isegi peaaegu looduslikud pöögimetsad kannatavad kliimamuutuste all.