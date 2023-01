Heleene Lippmaa: Ukrainat abistava Lehtme palgajuhtumi tuules - annetuste vahendajad peavad saama väärilist tasu

Oleme kuulnud arvamust, et õiged annetused on vaid need, mis lähevad konkreetse eesmärgi saavutamiseks ning jõuavad täiel määral abivajajani. Kui aga osa kogutust läheb organisatsiooni ülalpidamiseks või veel hullem – palgakuludeks, on tegu annetuste sihipäratu kasutamise, kellegi rikastumise või lausa laristamisega. Nii mustvalge elu tegelikult ei ole.