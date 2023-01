Eduard Odinets: erakondade rahastamise järelvalve vajab koheseid muutuseid. Aeg on eelnõu pantvangist välja tuua!

Erakondade rahastamise järelevalve süsteemi tuleb pöördeliselt muuta ehk tarvis on anda ERJK-le õigus küsida kolmandatelt osapooltelt andmeid. Selle võimaluse puudumine on üks olulisemaid korruptsiooniriske, mis on eriti aktuaalne valimisperioodidel.