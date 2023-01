Liisa Pakosta: lapsi sünnib vähem, sest emad ei talu ühiskonna halvakspanu nende tööl käimise pärast

Mitte kunagi ajaloos pole ka nii olnud, et naine seisab, laps kätel, ja ühtegi tööd ei tee. Kaasajal on lambapügamine, jõe ääres pesu küürimine ja heinavõtt asendunud lihtsalt palgatööga, et osta poest villatekk, pesugeel ja piimapakk.