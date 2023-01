POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: üks loos viiest võidab! Meie teadlased visklevad pealesunnitud hasartmängusõltuvuses

Tähelepanu, teadlased! Jälle on võimalus osaleda grandiloteriis, mille korraldab Eesti Teadusagentuur (ETAg). Kes ei osale (loe: granditaotlust ei esita), see ei võida kindlasti. Kes osaleb, peab arvestama, et mitu kuud tööd taotluse kirjutamisel võib osutuda mõttetuks. Keskmiselt iga 5. loos võidab. Aga kui juhtud olema ajaloolane, keele- või kirjandusteadlane, filosoof, etnoloog või religiooniuurija, siis tea, et humanitaaride rühmagrandis võidab ainult iga 10. loos!