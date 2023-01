SÕJARAPORT | Igor Taro: Putinil hundiisu ja enne ta ei lõpeta, kui kõht lõhki lõigatakse

1) Luganski operatiivsuunal on muutusi minimaalselt. Svatove piirkonda on vene okupandid ajanud kokku täiendavaid reserve ning ukrainlased on suutnud kusagil tabada üht tagalaladu. Samuti on suuremad okupantide jõud valmis Kreminna lähistel, ilmselt suunaga Lõmani poole.