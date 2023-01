JUHTKIRI | Valimised ei tohi Nursipalu küsimuse lahendamist pidurdada

Riigikogu riigikaitsekomisjoni otsuse kohaselt ei hakka riigikogu see koosseis arutama 11 590 inimese pöördumist, milles ollakse Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu. See ülesanne jääb uuele koosseisule. Seepärast on hea, et Nursipalu küsimuse on võtnud oma südameasjaks president Alar Karis.