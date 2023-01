FOTOD ja VIDEO | Eesti kirjanduse päeval saab hoo sisse Uus-Veerenni kogukonnaraamatukogu

Uus-Veerenni parki rajatud kogukonnaraamatukogus leidub põnevaid teoseid nii täiskasvanutele kui lastele ja kasutuspõhimõte on lihtne: Võta, loe ja pane tagasi või too uus asemele! Lugeda saab lugemisvalgustitega pinkidel kohapeal või raamatu koju kaasa võtta, et see hiljem tagasi tuua või raamatukappi hoopis mõni uus teos lisada, mida naabritel lugeda tasuks.