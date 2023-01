SÕJARAPORT | Teet Kalmus: sõda on jõudmas uude faasi. Kui Venemaa üldse midagi saavutada tahab, peab ta kiirustama

Donbassis suutsid wagnerlased enda kontrolli alla võtta Blahodatne asula, mis asub Bahmutist põhja pool. Mitmete sõjaväeliste ekspertide arvates on vähetõenäoline, et wagnelased üritaksid sealt edasi lääne poole liikuda, sest ees on lahedad põllud ja seal oleksid nad heaks sihtmärgiks Ukraina suurtükiväele. Küll aga on loogilisem liikumine lõuna suunas Paraskovijivka peale, et seeläbi sundida ukrainlasi taanduma Krasna Gora asulast.