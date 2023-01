Kirjanik Eet Tuule on kogu elu jaganud end kahe kire, raamatute ja lindude vahel

Peale ametlikult tunnustatud kirjanike koorekihi ja nende literaatide, kelle teostest saavad otsemaid kõmulised müügihitid, on veel üks tähelepanuväärne kategooria: kirjanikud, kelle teosed on eriti nõutud raamatukogudes, kus nendeni rahva sisse tallatud rajad iial ei rohtu. Üks niisugune kirjamees on Eet Tuule – praegusaja loetumaid autoreid, kelle raamatuid laenutati näiteks 2021. aastal 11 505 korda. Oma aastasaagiga püsib ta kannul kadunud Erik Tohvril ja Ira Lemberil, tuntud ja populaarsetel autoritel. Enamik meist ilmselt ei teagi, kes tema nime taga peitub. Eet Tuule kõlab nagu rahvusliku hõnguga pseudonüüm, aga tegelikult seisab see nimi 81-aastasel mehel seaduslikult passis. Alates 2014. aastast on tema sulest ilmunud 19 raamatut, mõnel aasta suisa kolm. Ja kahekümnes on juba trükikojas.