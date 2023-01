JUHTKIRI | Eesti olgu valmis olümpiat boikottima

ROK-i täitevkomitee idee järgi võiks Vene ja Valgevene sportlased olümpiale lasta neutraalsete atleetidena, mitte oma riigi esindajatena, ning eeldusel, et nad ei ole aktiivselt Ukraina sõda toetanud. See esmapilgul kena konstruktsioon ei kindlusta, et n-ö Z-sportlased olümpiale ei jõua. Konkreetsed lubamise ja mittelubamise otsused on rahvusvaheliste spordialaliitude langetada ning neist paljude filter on kehv ega taga, et sõjapooldajad olümpiale ei pääse.