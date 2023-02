STIILISPIKKER | Uinu kui kaunitar ehk Maga moekalt

Luksuslikud pidžaamad on tulnud, et jääda. Kui koroonaaegses kodukontoris veebikoosolekule ilmusid, võisid kanda nii šikki pidžaamapluusi, et petsid kõik ära. Ja nüüd on saanud nendest argipäeva osa. Muide, just Coco Chanel oli see, kes tutvustas 1920-ndatel pidžaamasid, mida igal ajal kanda, ja pakkus sellega alternatiivi traditsioonilisele öösärgile.