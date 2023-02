SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina on kurjem kui kunagi varem, aga Vene väed raiskavad energiat tiktokkide tegemisele

Tšsasiv Jar asub küll kõrgendikul ja seda on väga keeruline lahingutega ära võtta. Samas on Venemaa viimastel päevadel näidanud, et neil ei ole kahju vajadusel ohverdada ka oma kõige võitlusvõimelisemaid üksusi. Seega Ukraina jaoks on väga oluline suuta hoida trass enda käes. Ukrainlased on tunnistanud, et nende vastas olevad Venemaa üksused koosnevad professionaalsetest sõduritest, kes sõdivad hästi.