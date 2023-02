Türgi sõnul ei ole nende asi Soome NATO-taotlust Rootsi omast eraldada. Soome: see tõlgendus on vale

Eesti välisminister Urmas Reinsalu selgitas, et Eesti jaoks on Soome ja Rootsi liitumine ühise kaitsealliansiga seotud otseselt meie riigi püsimajäämisega. „On oluline, et Soomest ja Rootsist saaksid NATO täisliikmed ja selle poole liigutaks sujuvalt,“ rõhutas Reinsalu. Eesti esidiplomaadi sõnul on ühtlasi tähtis, et me ei laseks oma strateegilist julgeolekuvisiooni kahjustada provokatsioonidel, mida võivad korraldada meie vaenlased.