TAGATUBA | Laevade pommitamine parteide moodi. Kes saab valijate muredele pihta, kelle sihik on viltu?

Erakondade valimiskampaaniate lõpuspurt on täies hoos. Tehakse kõik, et ennast valijatele kõige paremana näidata, räägitakse sellest, mis usutakse inimestele korda minevat. Aga mis on praegu valijate põhimured ja millistel erakondadel on õnnestunud inimesi kõige rohkem veenda, et nemad tegeleksid nendega kõige paremini?