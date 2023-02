Jaak Valge: Reformierakond tegeleb venestamisega, lubades Eestisse liiga palju vene keelt kõnelevaid inimesi

Ka suur osa Ukraina kodanikest on venelased ning valdav osa venekeelsed. Lisaks Valgevene kodanikud, kelle kohta statistikaamet eraldi andmeid ei paku, aga kelle Eestisse asumine selgub siseministeeriumi esmaste elamislubade statistikast. Igatahes on neil aastail Eestisse juurde asunud ligikaudu Kuressaare linna jagu venekeelseid inimesi, neile lisaks veel umbes samapalju inimesi eelkõige Aasiast ja Aafrikast. Kokku viie aasta vältel peaaegu Kohtla-Järve linna võrra. Arvestuses on niisiis migratsioonisaldo, saabunute ja lahkunute vahe.