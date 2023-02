JUHTKIRI | Ükskord saavad Rootsi ja Soome NATO-sse niikuinii

Praegu heidab Türgi Rootsile ette seal hiljuti toimunud koraanipõletamist, kuigi kõigile on selge, et tegu on provokaatorite tööga. Erineb üksnes see, keda peetakse provokatsioonide niiditõmbajaks. Eestis ja Põhjamaades peetakse peamiseks kahtlusaluseks Moskva agente, aga eile Eestis käinud Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu vihjas ka Kurdistani Tööparteile (PKK), mis on Türgile kui punane rätik härjale.