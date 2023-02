ARVUSTUS | Turistide surmaretk. Ekskursiooni ajal hakkas vulkaan purskama

Whakaari ehk Valge saar on aktiivne vulkaan, mis asub Uus-Meremaa Põhjasaare idarannikust 48 kilomeetri kaugusel. Sealsamas rannikul asub Whakatāne linn, mille elanikud elavad vulkaani rütmis. Pole liialdus öelda, et umbes 38 000 elanikuga linn on turismi Meka. Paljudel restoranidel on vulkaani nimi, rääkimata hotellidest ja ekskursioone korraldavatest firmadest. Paadiretk saarele maksis 2019. aastal meie rahas paarsada eurot, kopterilend 500 eurot. Kuna linna sadamas peatusid ristluslaevad, oli toona selle hinnaklassi sihtgrupp seal suur.