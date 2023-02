Eesti erakonnad ja poliitikud andsid jaanuaris Zuckerbergile üle 42 000 euro

On ilmselge, et valimisteni on jäänud õige pisut üle kuu, sest pole võimalik vaadata telerit või kruttida sotsiaalmeedialõime nii, et saadete ja postituste vahele ei tuleks mõni poliitik veenma, miks peaks märtsis just tema poolt hääletama. Jaanuari statistikat analüüsides saab öelda, et enim loodab sotsiaalmeediast valijaid korjata Reformierakond.