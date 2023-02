Jaan Tootsen: millist kahju on tekitanud ERR-ile see, et minule kuulub Ööülikooli kaubamärk?

Vaidluses Ööülikooli kaubamärgi üle on Jaan Tootsen aastaid kestnud konfliktis endale raudselt kindlaks jäänud. Tootseni selge sõnum on, et nimeõigus kuulub talle kui sarja autorile, kuid Rahvusringhääling peab taolist „töötajatepoolset tegevust“, st kaubamärgi registreerimist, ebaõiglaseks.