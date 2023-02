Ukraina tahab kiirkorras Euroopa Liitu. Peaminister Šmõhal: võiksime ühineda kahe aasta jooksul

Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi sõnum on sama ühemõtteline: Ukraina tulevik on Euroopas. „Olulised ei ole mitte ainult edusammud lahinguväljal, vaid ka usk rahumeelsesse Euroopasse,“ selgitas president. On selge, et ukrainlased kaitsevad Venemaa vastu võideldes mitte ainult oma riiki, vaid kogu demokraatliku maailma väärtusi. Seega oleks Ukraina Euroopa Liiduga ühinemine tema sõnul järgmine loogiline samm.