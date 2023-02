Eero Merilind: valvearstikeskuseid on juurde vaja ja need peaksid olema rohkem avatud

Vanakreeka mütoloogiast tuntud Sisyphos pidi veeretama ülesmäge hiiglaslikku kivi, mis mäetipust alati uuesti alla varises, ja ta pidi seda tööd lõpmatuseni kordama. Sama õnnetu (kivi) on ka erakorralise arstiabi korraldamine Eestis ning kui veidigi on näha liikumist paremuse suunas (mäest ülesse), siis sama kindel võib olla, et mõne aja pärast on see kivi jälle mäe all ja seda tuleb hakata uuesti ülesse vinnama.