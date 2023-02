Viljar Voog: mitte poliitikud ei peaks rääkima boikotist, vaid Eesti sportlased ja EOK

Kui 26. juulil 2024 okupeerib Venemaa jätkuvalt Ukraina territooriumi, siis ma tahan uskuda, et Eesti sportlased ei heitle Pariisi olümpiamängudel venelastega. Mitte selle pärast, et poliitikud keelasid selle ära, vaid et nende enda moraalikompass näitab õiges suunas.