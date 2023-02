POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: Isamaast on saanud suisa puritaanlik erakond

Tundub, et ka Isamaast on saanud konservatiivse erakonna asemel suisa puritaanlik, sest nende viimaste nädalate väljaütlemised on taandanud naised kõigest sünnitamismasinateks, kes peaksid majandusliku motivatsiooni mõjul allutama end rahvastiku taastootjateks.