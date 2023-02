Toomas Alatalu: Putini eneseimetlus kasvab ja Lavrov lisab valedele üha uusi

Samuti suure sõja aega jäänud Venemaa riikluse tekke 1160. aastapäeva kõnes Novgorodis (21. septembril 2022) loetles Putin nimeliselt Vene ajaloo suurtegijaid ja pidas vajalikuks teatada, et pani nende hulka mitu korda Nikolai II, Lenini ja Stalini, ent siis tõmbas jällegi maha. Kuna 1. veebruaril pandi Stalingradis ikkagi marssalite Žukovi ja Vassilevski vahele püsti Stalini büst, siis oli huvitav, mida Putin teeb. Tuli välja – vähemalt kremlin.ru põhjal –, et peale igavese tule asetas ta pärja veel vaid kindral Tšuikovi hauamonumendile, too oli siis juhtinud linna kaitset.