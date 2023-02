Toomas Alatalu: USA saatis õhupalli alla lastes signaali ka Moskvale

President Joe Biden ruttas kinnitama, et andis allatulistamise korralduse juba kolmapäeval ja palli likvideerimist on saatnud korralik diplomaatiline ja poliitiline tulevärk kahe riigi vahel. Tänu sellele on ka USA-Hiina suhted ja kogu maailmapoliitika saanud värskendust, sest on tekkinud parajalt uus ja uusi nüansse sisaldav seis ning seda mitte ainult nende kahe suurvõimu vahel.