JUHTKIRI | Eesti lükkas end kaugemale perifeeriasse

Vilets lennuühendus tähendab tühisest ebamugavusest märksa enamat. See paigutab meid vaimsel kaardil kuskile ääremaale, kus on asju ajada tülikas ja keeruline. Mõnigi investor, kes teinuks meile hea pakkumise, võib jääda tulemata partnerite leidmiseks mõeldud kohtumisele. Aga inimene on ikkagi sotsiaalne olend. Vestlused üle interneti võivad küll olla efektiivsed, kuid isiklikust kohtumisest tekkinud tunnetust ei asenda need kuidagi.