JUHTKIRI | Vaja pole aja mahavõtmist, vaid vastuseid

Riigikaitse seisukohast pole ühe-kahekuune poliitiline paus harjutusala küsimuses katastroof, aga raske on näha, kuidas see harjutusala vastu olevate võrumaalaste ja nende toetajate pinged maha võtab. Pigem see pikendab pingeid, sest nagu ütles Pevkur: „Harjutusala vajadus on selgelt olemas ja olemas ka valdav arusaamine erakondadeüleselt, mis tähendab, et erinevaid uuringuid ning muid toiminguid, mis nii ehk naa on vaja teha, saab jätkuvalt teha.“ Siit on raske välja lugeda midagi muud kui seda, et „teerull“ sõidab tegelikult edasi.