PÄEVA TEEMA | Catlyn Kirna: lastel tuleb internetis silm peal hoida. Telefoni ära võtmine probleeme ei lahenda

Lapsed ja noored näevad väga palju põnevaid „häkkide“ videoid, mis õpetavad, kuidas saab näiteks märjaks läinud vihiku korda, kuidas teha tindine pluus puhtaks või saada koduste vahenditega valgeid maasikaid. Selliste videote tootmine on eraldi tööstus ja sotsiaalmeedia algoritmidele meeldivad need väga – lihtsad klipid, kiire vaatamine ja liigume edasi. Tegelikult on enamik neist videotest puhas rämps, need soovitused parimal juhul lihtsalt ei toimi ja on halvimal juhul ohtlikud.