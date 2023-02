PÄEVA TEEMA | Ekspert hoiatab: noorte meelest süütu „sekstingu“ tagajärjed on karmid. Tütre paljad rinnad panid isa lasteabitelefonile helistama

Me elame nutiajastul, kus enamikul teismelistel on oma isiklikud digiseadmed või vähemalt ligipääs neile. Olgu selleks siis kaamera ja internetiühendusega varustatud telefon, tahvel- või sülearvuti, millega on ülilihtne jagada iseendast pilte ja videoid, mille seas leidub teinekord ka vägagi intiimseid ülesvõtteid.