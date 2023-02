Riigikohus kinnitas kolmandat korda: omavalitsused ei tohi last lasteaiakohata jätta

Rae valda on juba teist korda riigikohtus kritiseeritud selle eest, kuidas nad lasteaiakohti jagavad. Eesti riigi seadused on väga selged: kui maimik saab 1,5-aastaseks, tuleb talle anda koht omavalitsuse lasteaias. Kui vanemad on nõus, võib selle asendada lastehoiukohaga või maksta vanemale väikest hüvitist selle eest, et ta on edasi lapsega kodus. Kuigi mõned võivadki vabatahtlikult kahe teise variandi kasuks otsustada, paneb osa omavalitsusi ikka lapsevanemad olukorda, kus oma õigust lasteaiakohale tuleb kohtu kaudu nõuda.