SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa peaks suure saavutuse jaoks kogu jõu suunama ründamisele, aga seda pole näha

Viimastel päevadel on palju räägitud Venemaa võimalikust suurpealetungist. Omajagu hämmastust on sõjandusekspertide hulgas tekitanud Ukraina ametlik kommunikatsioon, kus räägitakse sellest, et tegelikult olla Venemaal salaja õnnestunud veel täiendavalt 200 000 inimest armeesse mobiliseerida ja Venemaal on nüüd seal piirkonnas varsti vaat et pool miljonit tšmobikut. Miks seda tehakse? Et meelitada Venemaa rünnakule? Et saada läänest kiiremini rohkem relvastust?