Ema annab mädase kõrvapõletikuga lapsele raviks mürki. Vanemat vastutusele võtta pole lihtne

„Homöopaadi juurde sellisel juhul ikka,“ kostab esimene soovitus. Ka teine soovitab sama „spetsialisti“ ja lisab: „Ole tervenemisteel kindlasti avatud meelega.“

Kuue-kuune beebi köha ja nohuga. Laps vajab antibiootikume, tunnistab järgmine grupist abi otsiv lapsevanem, kuid küsib, kas on ka looduslikke variante, et nii väikest last aidata.

„Sipelgapuu koor,“ soovitab kolmas grupi liige.

Ja need on vaid üksikud näited ühest sotsiaalmeedia grupist. Harvad ei ole küsimused, kas ja kuidas ravida „kolmetähelisega“, mis on koodsõna MMS-ile. Sellega soovitatakse grupis ravida nii tuulerõugeid kui ka mädanevaid igemeid.

„Tõrksust ravimite tarvitamise vastu on palju,“ tõdes perearst dr Piret Rospu ja lisas, et tegelikult on see alati nii olnud. Siiski on ta märganud „uhhuunduse“ üha suuremat levikut sotsiaalmeedias, ka tema enda nimistus on alternatiivmeditsiini usku inimesi.